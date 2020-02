PUBLICITÉ

Débat…

» On est devenu matérialiste et alimentaire, et cela n’élève pas le débat pour permettre à ce pays de savoir où il doit aller, avec des valeurs qui s’enracinent dans la culture populaire« , déclare Monseigneur Benjamain Ndiaye.

PUBLICITÉ

Prisonnier…

D’après l’archevêque de Dakar depuis décembre 2014, le peuple sénégalais est « prisonnier » de ses hommes politiques. Pour lui, le politique doit être au service de la cité et non pas pour seulement ses propres intérêts.

Querelles…

» Mais aujourd’hui, à travers des querelles politiciennes, on prend en otage la population, qui n’a plus d’autres visées que d’être du bon côté pour bénéficier d’un certain nombre d’avantages », poursuit l’homme de Dieu.