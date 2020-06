Montpellier cherche un nouveau gardien. Auteur d’une bonne saison, Geronimo Rulli ne restera pas dans l’Hérault puisque son club, la Real Sociedad, a fixé sa clause libératoire à 11 millions d’euros. Ce qui est bien trop élevé pour le club de la Paillade. Ce jeudi, Marca a annoncé que le MHSC prospectait de nouveau en L1 pour trouver son successeur et que Luca Zidane (22 ans, prêté au Racing Santander), en fin de contrat au Real Madrid, aurait été approché

Contacté par Le Midi Libre dans la foulée, le président Laurent Nicollin a été questionné à ce sujet. Et il a répondu fermement “Non” concernant cette rumeur. «C’est l’agent qui nous a sondé, pas forcément l’inverse. C’est un très bon gardien, avec beaucoup de potentiel mais dans ce profil là, on a déjà Dimitry Bertaud. Nous, ce qu’on cherche, c’est un numéro un». Le message est plus que clair !