Cela fait onze ans que le monde perdait celui que beaucoup considéraient comme le plus grand de tous les temps. Onze ans que Michael Jackson est passé de vie à trépas, à l’âge de 50 ans, à Los Angeles. Une mort qui a suscité un énorme vide artistique et un manque affectif terrible pour sa famille. Principalement sa fille Paris, 11 ans à l’époque était sous le choc.

Aujourd’hui, Paris a grandi, et a toujours la nostalgie de son papa. La série de documentaire qui est consacrée à la fille du regretté « King of Pop », a été postée sur Facebook Watch et elle témoigne de son amour pour son père.

Dans cette série de documentaire, on aperçoit la petite fille Paris en train de discuter avec son père. Celui-ci lui demande ce qu’elle veut faire plus tard : « Ce que tu fais », répond-elle. « Qu’est-ce-que je fais ? », ajoute encore Michael. « Danser et chanter ». Le documentaire contient plusieurs autres images exclusives de Michael Jackson et sa fille Paris.





Devenue mannequin, actrice et chanteuse, la sublime Paris mène une vie d’artiste relatée dans ce documentaire intitulé “Unfiltered”.

Sur son compte instagram, la jeune femme a également profité pour rendre un hommage à son père. Elle y a dévoilé une série de clichés inédits sortis des tiroirs familiaux. Michael et elle plus complices que jamais, Michael qui fait des grimaces et qui arbore un sourire radieux. Des séquences pleines d’émotion.

Crédit photo: today