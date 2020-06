“tu es le sosie de ton père”

Victime d’un terrible accident de ski en 2013, Michael Schumacher n’a plus jamais fait d’apparition publique. Et pour cause, sa famille ne cesse de le protéger de son état de santé, qui est pour l’instant assez instable. Sa femme, Corinna fait particulièrement attention à ce qu’aucune information ne circule. Elle contrôle qui vient lui rendre visite et qu’absolument rien ne fuite. Les fans aimeraient malgré tout avoir quelques nouvelles de l’ancien champion de Formule 1, mais pour l’instant, sans succès. Alors qu’il devait subir une nouvelle opération, un ancien compère lui a rendu visite il y a quelques semaines, Felipe Massa . Il s’est confié à Fox News concernant cette visite, mais en restant extrêmement évasif. “Je sais comment il va. Ma relation avec lui a toujours été étroite. L’essentiel est de savoir que la situation est difficile. Il faut respecter ça car c’est le souhait de la famille. Ils n’aiment pas divulguer d’informations alors qui suis-je pour le faire ?”

Il ajoutait ensuite “Je rêve et je prie chaque jour pour qu’il aille mieux, pour qu’il réapparaisse sur un circuit. Surtout maintenant que son fils court, pour qu’il puisse l’encourager. Je prie pour ça tous les jours”. Malgré le manque de nouvelles, même envers son ancien manager, les fans viennent de se consoler avec une photo postée par sa fille, Gina Maria. Fan d’équitation, la jeune femme a posté une photo d’elle sur un cheval sur son compte Instagram. Et les fans de Schumi n’ont pas manqué de remarquer la ressemblance frappante avec son père. Ils ont été nombreux à commenter le cliché “Belle photo, je vois ton père dedans”, écrit l’un d’entre eux. “Tu ressembles tellement à mon héros Schumi”, ou encore “Tu es le sosie de ton père… c’est plutôt réconfortant”.

