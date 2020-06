Voilà déjà sept ans que Michael Schumacher est sous surveillance médicale suite à un terrible accident de ski survenu à Méribel . Depuis 2013, celui qui est considéré comme l’un des plus grands champions de Formule 1 est en effet dans un état instable. Alors que la famille du pilote délivre des informations au compte-gouttes, la presse italienne annonce que l’ancien coureur automobile souffrirait d’atrophie musculaire et d’ostéoporose et pourrait subir dans les prochains moins, une opération expérimentale. Une intervention chirurgicale qui consisterait en une greffe de cellules souches…

Ce manque considérable d’informations et de renseignements sur l’état de santé de Michael Schumacher pousse aujourd’hui son ancien manager à revenir sur la période où ils ont coupé les ponts. Pendant plus de 20 ans, Willi Webber a été l’homme de confiance du célèbre pilote. Il s’exprime aujourd’hui sur le site Motorsport-Total et affirme qu’il n’a plus aucune nouvelle du coureur : “Je n’ai plus de contact et je le regrette profondément. Après son accident de ski, j’ai pleuré comme un chien. Ça m’a marqué très fort.” assure son ancien manager.

“C’est la chose la plus stupide qu’il ait pu faire”

Les deux hommes ont perdu contact en 2010 quand Michael Schumacher avait décidé de faire son grand retour dans la course automobile après quatre ans de pause. “Avec tout le respect que je lui dois, c’est la chose la plus stupide qu’il ait pu faire” lance Willi Weber. “Il m’a dit qu’il s’ennuyait, qu’il devait piloter. Je lui ai dit : ‘Michael, que veux-tu ? Tu ne peux que perdre. Tu ne peux plus gagner. Tu as tout gagné. Tu es le meilleur pilote au monde. (…) Mais il ne voulait pas m’entendre… Je lui ai souhaité le meilleur possible. Mais je savais aussi que ça finirait sans doute mal” assure son ancien acolyte.

Si les nouvelles sur la santé du pilote sont rares, son ami Jean Todt avait fait quelques révélations en juin 2019 lors d’un entretien accordé à RMC Sport : “Michael est très bien entouré, il vit avec sa famille, dans sa maison, entre Genève et Lausanne. Il continue à se battre”.

Par E.S.