Depuis sept années, l’état de santé de Michael Schumacher inquiète. En 2013, celui qui est considéré comme l’un des plus grands champions de Formule 1 a en effet été impliqué dans un terrible accident de ski survenu à Méribel. Depuis cette mauvaise chute, l’ancien coureur a été plongé plusieurs mois dans le coma et est toujours dans un état de santé instable… et sa famille donne rarement des nouvelles.

Alors que la presse italienne a récemment annoncé que l’ancien coureur automobile souffrirait d’atrophie musculaire et d’ostéoporose et pourrait subir dans les prochains moins, une opération expérimentale, certains de ses proches sont sortis du silence. Son ancien manager a pris la parole alors que sa fille, Gina Maria, a publié une photo qui a ravi les fans.

Aujourd’hui, c’est au tour de Mick, le fils de 21 ans de Michael Schumacher, de se livrer.

Mick Schumacher fait de rares confidences

Comme son illustre papa, Mick Schumacher a décidé de se lancer dans la course automobile de haut niveau. Et c’est justement pour expliquer comment il a vécu le fait d’être considéré comme “un fils de” qu’il s’est récemment confié à l’hebdomadaire sportif Sport Bild.

“Au début, j’ai utilisé un nom différent pour courir sans être reconnu et pouvoir m’améliorer sans être dérangé” confie Mick. Après des débuts prometteurs, Mick a ensuite fièrement suivi les traces de son père en Formule 4 puis en Formule 3 avant de faire des essais en Formule 1 en 2019.

Une avancée qui l’a finalement conduit à assumer son nom de famille pleinement : “Pour être honnête, je ne ressens plus aucune pression à porter ce nom de famille ou à faire exactement ce que mon père a fait” a expliqué le jeune homme de 21 ans.

“Je n’ai jamais vu mon père comme ‘le plus grand pilote du monde’. Il est toujours mon père en premier lieu. Je ne prends pas les leçons qu’il m’a donné pour acquises” a ajouté celui qui appartient à une grande famille de pilotes.

Par E.S.