Durant la crise sanitaire, Michel Cymes a été l’une des personnalités les plus décriées. D’ailleurs, Bruno Mazure ou encore Jean-Pierre Foucault l’avaient sévèrement taclé. La raison ? Des propos trop rassurants au tout début de la pandémie, de covid-19 en mars dernier. Malgré un mea culpa réalisé dans l’émission C à vous, peu de gens semblent lui pardonner.

Et mercredi 13 mai, le chroniqueur Jean-Michel Maire ne s’était privé d’en remettre une couche. “On a tous dit des conneries (concernant le coronavirus, ndlr) car on avançait tous à l’aveugle mais de la part de France 2 je trouve ça un peu bizarre que le soir du déconfinement, enfin le lendemain, on confie une émission scientifique aussi importante à quelqu’un qui, dès le début, s’était pris les pieds dans le tapis”, avait-il pesté sur l’animation de ce dernier dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2.

Jeudi 14 mai, Cyril Hanouna, qui a l’habitude de tacler celui a été de nombreuses fois animateur préféré des Français, a changé de position à son égard.

Il a évoqué l’interview menée par le journaliste Jean-Jacques Bourdin, sur RMC, avec Marine Le Pen. La femme politique a encore une fois fustigé le médecin le plus célèbre du PAF. “Il y a des médecins qui ont raconté n’importe quoi, comme monsieur Cymes.”

Des propos qui ont déplu à Baba.

“Dès qu’on doit citer un médecin le pauvre il en prend dans la gueule”, a-t-il lâché dans une nouvelle émission de C Que du Kif sur C8. Une prise de position qui a de quoi surprendre, tant les deux hommes ne s’apprécient guère. “Là ça me dérange. C’est trop ! Il n’y a pas que lui”.

Valérie Benaim y est allée de son commentaire. “Le pauvre ! c’est du harcèlement !” La chroniqueuse a fait un parallèle entre les deux animateurs. “Vraiment c’est le porte-drapeau des conneries. Non mais c’est vrai. C’est le Hanouna de la médecine !”

Mais comme Michel Cymes le dit : “C’est la rançon de la notoriété, de la popularité. Je m’en fous et ça ne m’empêche pas de dormir”…

