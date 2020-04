A peine en retraite, le médecin anesthésiste, Michel Vuillet, se retrouve à prêter main-forte à ses collègues de la région parisienne débordés par les patients Covid qui affluent.

Après des années passées à sauver des vies dans l’ombre, le voilà sous les feux des projecteurs en pleine épidémie Covid-19. Michel Vuillet est un jeune retraité, après une carrière comme médecine anesthésiste dans une clinique privée à Toulon.

À peine le pied posé sur le tarmac après un vol Marseille/Paris en avion militaire affrété pour l’occasion que, déjà, les chaînes d’infos, en quête d’images et de « bons sentiments », affluent pour l’accueillir lui et ses collègues. Mais pourquoi aller chercher des médecins en retraite alors que certains personnels du privé sont au chômage technique ? Quelle est la réelle situation au sein des services de réanimation ? Le docteur Vuillet apporte ses réponses.

Comment vous êtes-vous retrouvé dans un service de réanimation en région parisienne en pleine crise de Covid-19 ?

Le passage à la retraite a quand même développé un certain sentiment d’inutilité. Après un engagement professionnel important, le contact des patients me manquait. Lorsque cette maladie du Covid s’est profilée, l’évidence de participer pour aider s’est tout naturellement imposée. Je me suis inscrit sur la réserve civile et, malgré des doutes quant à savoir si j’allais encore être performant, la crainte d’abandonner mes proches, les inquiéter, risquer de les contaminer, un certain sens du devoir a été plus fort que tout. Et puis, un jour, j’ai reçu à 15 heures un appel de l’agence régionale sanitaire qui m’annonçait que je devais partir le soir même. Là forcément, une énorme montée d’adrénaline se fait sentir, on dit au revoir aux siens, on prend un vol Marseille/Paris dans un avion affrété par l’armée avec cette sensation de partir en mission. Le lendemain on se réveille dans un hôtel de banlieue parisienne et là, ce qui n’était que médiatique, peu concret finalement, devient réel. La réanimation, les patients ventilés, le stress devant l’aggravation de l’état de santé de certains patients, la maladie qui ne cesse de progresser et dont on sait si peu…

On remarque aujourd’hui que les actes chirurgicaux non « indispensables » sont repoussés et que les gens consultent de moins en moins leurs médecins. Que l’on s’attaque au Covid oui, mais au détriment des autres pathologies, vous trouvez cela normal ?

On prend malheureusement un retard sur tout le reste des soins. Le Covid a pris le pas sur toutes les autres maladies, c’est évident. Certes, il y a, par cette pandémie, un risque vital, mais la médecine doit continuer. Il est important que les autres pathologies ne soient pas mises de côté car, là où je travaille actuellement, je constate chaque jour les problèmes que le Covid induit. Les gens qui auparavant venaient pour une appendicite arrivent aujourd’hui avec une péritonite car, malheureusement, ils ont trop attendus avant de se rendre à l’hôpital. Hier, une dame est arrivée avec une hernie étranglée. Normalement, on traite la hernie en la réduisant mais là c’était perforé, fistulisé… Ce sont des choses que l’on ne voyait plus. C’est pour cela qu’il est primordial d’inviter la population à continuer à se rendre chez son médecin traitant.

Ne pensez-vous pas que les cliniques privées actuellement à l’arrêt ou bien encore en sommeil vont pâtir de cette cessation même passagère de l’activité ?

Les cliniques privées sont effectivement beaucoup plus dépendantes économiquement et sont, il faut bien le dire, gérées comme n’importe quelle autre entreprise. Sans activité, le manque à gagner va être énorme et je vois aujourd’hui certains de mes confrères qui se retrouvent hélas désœuvrés et au chômage, ce qui peut paraître aberrant. Toutes les cliniques privées se relèveront-elles, rien n’est moins sûr !

Lire la suite de l’interview sur le site agentsdentretiens.com

Bonjourdakar

L’article Michel Vuillet : face au Covid, les médecins sortent de leur retraite ! est apparu en premier sur Snap221.info.