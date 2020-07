Arrivé au club en fin de mercato l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort, l’attaquant international croate (26 ans)[ avait vécu des débuts compliqués au sein de la formation des Rossoneri. Un premier semestre catastrophique, en attestent ses statistiques : 7 apparitions sur le terrain, une seule en tant que titulaire. Des chiffres inquiétants qui ont poussé le natif de Split à se surpasser et à devenir le joueur incontournable qu’il est devenu depuis le début d’année 2020 et l’arrivée d’un certain Zlatan Ibrahimovic (38 ans).

Depuis, il a inscrit pas moins de la moitié des buts du club milanais, de quoi rassurer son entraineur et ses dirigeants qui devraient sans surprise conserver Ante Rebic dans leur effectif selon le média croate Sportske Novosti. De quoi rassurer les supporters rossoneri quant à la future ligne d’attaque du club lombard.