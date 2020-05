[DIAPORAMA] Pour perdre des fesses, il ne suffit pas d’avoir la main plus légère sur le sucre et le gras. Quelques exercices quotidiens évitent aussi de les laisser se ramollir. Voici comment prendre soin de vos fessiers.

Après la période de confinement et les longues heures passées dans le canapé, nos fesses sont devenues un peu ramollo. C’est le moment de les prendre en main avec des exercices de renforcement pour les tonifier (pourquoi ne pas poursuivre notre routine du confinement) et des conseils nutritionnels pour gommer les capitons. Sans oublier un massage quotidien mobilise les tissus pour activer la micro-circulation, drainer les toxines et tonifier la peau.

Sur le même sujet

Les sports qui affinent le bas du corps

10 gestes pour mincir du bas (presque) sans efforts

A lire aussi :

Les 10 règles d'or pour perdre les kilos du confinement Calculez votre indice de masse corporelle Calculez votre poids idéal

Inscrivez-vous à la Newsletter Top Santé et recevez gratuitement votre livret de recettes légères et gourmandes