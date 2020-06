Si les régimes échouent, c’est parce qu’ils ne prennent pas en compte l’écoute de nos sensations de faim et de satiété. Ecouter son corps et reconnaître nos différentes faims peut nous aider à mincir naturellement.

La Dr Jan Chozen Bays, la papesse américaine du « mindful eating » (manger en pleine conscience), dénombre 9 sortes de faim, dont seulement 2 impliquent de manger : la faim de l’estomac et la faim des cellules. En étant à l’écoute de son corps, on apprend à reconnaître de quel type de faim il s’agit pour y répondre de façon adéquate. Car une mauvaise réponse, déconnectée des besoins réels, peut à la longue peser lourd sur la balance.

Pour vaincre ces envies de grignotage, la sophrologie peut être une aide. Les exercices de sophrologie permettent de s’isoler du monde extérieur et de se focaliser sur un seul objectif : calmer ses fringales. Lorsqu’on éprouve une envie compulsive de nourriture, on adopte immédiatement le réflexe « respiration abdominale » pour calmer son cerveau.

