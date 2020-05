[ DIAPORAMA] Malmené, surchargé, notre foie peut enrayer la perte de poids. Auteur de La méthode hépato-détox (éd. Albin Michel), le Dr Réginald Allouche, médecin nutritionniste, nous donne les clés pour mincir en prenant en compte le fonctionnement du foie et ses exigences.

Quand on veut maigrir, on s’occupe essentiellement du contenu de notre assiette, pas vraiment du fonctionnement de nos organes ! Et pourtant, notre foie, l’organe le plus volumineux du corps humain, joue un rôle crucial sur notre poids. Tout ce que l’on ingère passe par lui : il élimine les toxines, régule le taux de sucre sanguin, synthétise le cholestérol et bien d’autres choses encore.

Un foie déréglé et engorgé, c’est la prise de poids assurée. Notamment parce que cet organe qui purifie et ajuste sans relâche doit « faire des choix » et donc stocker le surplus. Or le stockage s’effectue sous forme de graisses qui vont se loger dans nos cellules adipeuses. Pour sortir de ce cercle infernal, une seule solution : le détoxifier. C’es dans cet objectif que le Dr Réginald Allouche, médecin nutritionniste, propose sa « méthode hépato-détox ». Décryptage dans ce diaporama.

