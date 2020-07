La dernière sortie du mouvement « Ar Sunu Momel » n’est pas du goût de certains acteurs du monde rural. Face à la presse, ce mardi, Mamadou Faye et camarades ont sévèrement taclé les détracteurs du Ministre de l’Agriculture, Moussa Baldé qu’il qualifie de pourfendeurs des efforts gouvernementaux.

» Nous sommes surpris et ébahis par le comportement irresponsable des animateurs du mouvement » Ar Sunu Momel ».Ceux- là, ce sont que des politiciens encagoulés. Leur mission première, c’est d’œuvrer dans le pire dessein de saboter les acquis du régime du Président Macky Sall dans le secteur clef de l’agriculture. Tout ce que ils disent n’est que que pur mensonge « , renseigne-t-il.

Et M. Faye de dénicher des lobbies tapis dans l’ ombre du ministère de la Agriculture et de l’équipement Rural : » La campagne arachidière s’est déroulée comme sur des roulettes .L’Etat, par le truchement du Ministère de mc Agriculture, a donné des semences de très bonne qualité contrairement à ce qu’ils veulent faire croire catastrophistes. Le ministre Moussa Baldé, lui, ne cesse de consentir des efforts louables pour propulser le secteur dans les nuages de l’émergence. C’est un homme compétent, courtois , bosseur ouvert et véritable ami du progrès.

Des gens enlevés des listes des opérateurs quotataires se liguent avec des fonctionnaires véreux logés au sein même du ministère de l’agriculture pour saborder ce qui est en train d’être faire. Mais, nous ne leur rendons jamais la tâche facile. Nous nous félicitons du soutien de gens qui croient au leadership du Président Macky comme El Hadji Malick Gueye de Lat Mingué. Ce dernier défend bec et ongle le bilan agricole du régime en place », martèle-il.