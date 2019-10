Le salaire de Gorgui Sy Dieng revalorisé ! Pour cette saison 2019-2020, le pivot sénégalais est devenu le 4e joueur le mieux payé à Minnesota. La grille des salaires a été publié par les Wolves.

Augmentation de 11%

Gorgui Sy Dieng 4e joueur le mieux payé à Minnesota ! L’international sénégalais qui entame cette année, sa septième saison en NBA et avec les Timberwolves, va percevoir environ 17 millions $ (10 milliards FCfa). Soit une augmentation de 11% par rapport à l’exercice 2018-2019. Dieng est derrière Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns.

Gorgui, le samaritain

Gorgui Sy Dieng oeuvre souvent dans le social. En témoigne les dons qu’il fait un peu partout au Sénégal. Il y a quelques mois, le natif de Kébémer avait offert des produits pour la perfusion d’une valeur estimée à plus de deux cent cinquante millions (250 000 000) de FCfa.

Donner sans compter aux nécessiteux

Un geste que le basketteur avait fait avec humilité : « Je ne vais pas essayer d’évaluer le matériel parce que ce n’est pas important pour moi. Ce qui importe c’est là où on le fait et ceux à qui il va servir. Et j’espère que le ministre a déjà pris les dispositions pour le donner aux ayants-droit. »