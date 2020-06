La suite après cette publicité

C’est la premier gros échange de ce mercato estival. Crise du coronavirus oblige, les clubs vont procéder à ce type d’opération plus régulièrement. De quoi se renforcer astucieusement, mais aussi une technique pour maquiller les comptes, avec des vrais numéros d’équilibristes. C’est le cas ici, puisqu’avec la vente d’Arthur, qui sera comptabilisée dans l’exercice financier actuel, le Barça terminera la saison dans le vert, alors que l’achat de Pjanic comptera lui pour le prochain.

Le champion en titre de Liga, à deux points du Real Madrid dans la course au titre cette saison, a ainsi officialisé l’arrivée du Bosnien via un communiqué officiel publié sur son site : « le FC Barcelone et la Juventus ont trouvé un accord pour le transfert de Miralem Pjanic. Le coût de l’opération sera de 60 millions d’euros et 5 millions sous forme de variables». Le joueur a paraphé un contrat de quatre ans avec le champion d’Espagne en titre;

Un milieu Busquets – De Jong- Pjanic ?

Officiellement, Miralem Pjanic a coûté 65 millions d’euros au FC Barcelone, alors qu’Arthur est parti à Turin pour 82 millions d’euros (70M€ fixes + 12 sous forme de bonus). Les Catalans “gagnent” ainsi 17 millions d’euros, même si cette marge risque d’être rapidement dévorée par le salaire du milieu de terrain de 30 ans, qui a en plus signé un contrat d’une durée relativement longue pour un joueur de son âge. Sa clause libératoire est désormais de 400 millions d’euros.

Le milieu de terrain vient renforcer un entrejeu en perte de vitesse ces dernières années, avec Ivan Rakitic et Arturo Vidal sur la pente descendante, alors qu’Arthur Melo, joueur qu’il vient remplacer, a aussi eu du mal après une première saison prometteuse. Avec Frenkie de Jong, la révélation Riqui Puig et Miralem Pjanic, en plus de Sergio Busquets, Quique Setién (ou un autre entraîneur) aura peut-être enfin un milieu de terrain de top niveau européen !