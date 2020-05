Le 14 mai dernier, elle avait annoncé son grand retour en France métropolitaine, après une vilaine polémique… Clémence Botino, alias Miss France 2020 est bien arrivée à Paris, et c’est même Sylvie Tellier qui l’a récupérée à l’aéroport et conduite à son appartement de fonction, dans le 17ème arrondissement de la capitale. Depuis, elle reste toujours connectée avec ses fans, sur la Toile, et ne manque pas de faire quelques clins d’œil à sa Guadeloupe natale…

Nostalgique de sa Guadeloupe natale

Après avoir partagé il y a quelques jours un cliché d’elle en maillot de bain torride, à la plage, elle a montré son jeu de jambes, en partageant une photo issue d’un shooting réalisé à Bas du Fort, en Guadeloupe toujours. Ce lundi 25 mai, la reine de beauté a ainsi souhaité une “bonne semaine à tous”.

Déconfinée, Clémence Botino a déjà mis le nez dehors ces derniers jours, pour passer saluer la Tour Eiffel. Elle a partagé une photo de la dame de fer cette semaine, s’écriant “elle est si belle”. Pas vraiment mécontente d’être de retour – même si sa famille doit lui manquer – elle a heureusement retrouvé une précieuse amie…

En story, Clémence Botino a expliqué ce 25 mai : “Bon sinon hier j’ai joué à Mario Kart. Ne nous jugez pas sur le résultat de l’écran, la course n’était pas terminée. Je vous laisse deviner avec qui j’ai joué”. Et il s’agissait de Miss Île de France, alias Évelyne de Larichaudy !

“Je respecterai au mieux les gestes barrières”

Pour rappel, début mai, le voyage de l’actuelle tenante du titre à travers la planète avait fait réagir sur les réseaux sociaux. En pleine épidémie de coronavirus, on avait reproché à cette salariée de la société Miss France de se déplacer en avion, malgré les risques sanitaires. Le 14 mai dernier, de retour sur son lieu de travail, (comme tous les Français qui ne peuvent télétravailler), la jeune femme de 23 ans avait expliqué sur la Toile : “Votre bienveillance me touche sincèrement ! Ne vous inquiétez pas je ferai attention et je respecterai au mieux les gestes barrières“.

Et de conclure : “Je vais profiter au mieux de l’année car elle est loin d’être terminée”. C’est tout ce qu’on lui souhaite.

F.A

