“Elle veut se mettre en valeur le plus possible”

2020 est une année particulière pour Miss France. Le concours de beauté fête en effet ses 100 ans. C’est en 1920 que Maurice de Waleffe crée “la plus femme de France”. Le concours s’est tenu chaque année sans interruption excepté durant la Seconde Guerre mondiale, plus exactement entre 1941 et 1946. Il est diffusé à la télévision depuis 1987. Si le société Miss France a prévu de célébrer l’évènement en grande pompe, Geneviève de Fontenay s’y oppose. Et la dame au chapeau pointe du doigt Sylvie Tellier. “Elle veut s’approprier le centenaire de Miss France”, déclare-t-elle dans “L’Instant de Luxe”. “J’ai eu des contacts avec elle, j’ai discuté avec elle. Mais là elle abuse. Elle a demandé à Sonia (Rolland, Miss France 2000 ndlr) de venir à TF1 pour le centenaire et Sonia a dit jamais de la vie (…)”, continue Geneviève de Fontenay. “Sylvie essaye de récupérer toutes les Miss France et c’est malhonnête. Je pense à Louis de Fontenay (son compagnon décédé en 1981 ndrl), c’est lui qui méritait de fêter le centenaire”, continue l’ancienne patronne de Miss France.

“Je préviens toutes les Miss France, qu’elles s’abstiennent parce que ce que veut Sylvie, c’est se mettre en valeur le plus possible et bien non”, déclare Geneviève de Fontenay sur Non Stop People. Entre la Miss France 2002 qui est devenue depuis directrice générale de la société Miss France et la dame au chapeau, les relations sont loin d’être au beau fixe. En 2010, le départ précipité de Geneviève de Fontenay de la société Miss France et Endemol avait tendu leurs rapports. Geneviève de Fontenay avait alors fondé de son côté son propre concours de beauté, Miss Prestige National. “Geneviève m’avait demandé de la rejoindre, mais j’avais besoin de mon salaire de maman célibataire”, déclarait notamment Sylvie Tellier dans Public en 2002.

Par Non Stop People TV