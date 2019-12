Zozibini Tunzi, Miss Afrique du Sud, a été couronnée Miss Univers 2019, dimanche soir à Atlanta, à l’issue d’une cérémonie où il a beaucoup été question du droit des femmes à disposer d’elles-mêmes.

Qui sont les dauphines ?

La jeune femme noire de 26 ans a été couronnée devant la concurrente de Porto Rico et celle du Mexique. Et, c’est un panel de sept femmes qui ont jugé les candidates.

Regrets et souhaits de Miss Univers

« J’ai grandi dans un monde où une femme comme moi, avec mon type de peau et mon type de cheveux, n’a jamais été considérée comme étant belle », a-t-elle regretté sur point.fr. Elle a aussi estimé qu’il est temps que ça change aujourd’hui.

« Je veux que les enfants me regardent et voient mon visage et je veux qu’ils voient leur visage reflété dans le mien. »

Ce qui a été déterminant…

Maillots de bain et robes du soir, questions sur les problèmes sociaux et son explication pourquoi elle était le bon choix ont pesé lourd pour le couronnement de Zozibini Tunzi Miss Univers.

