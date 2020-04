Depuis que l’affaire Hiba Thiam a éclaté, du nom de cette jeune fille décédée aux Almadies lors d’une fête qui a mal tournée, la tourmente s’est abattue sur Ndeye Sokhna Ndour. Elle est l’ épouse de Dame Amar, l’un des organisateurs de la fête et actuellement entre les mains de la justice.

Dakarposte a pu entrer en contact avec un des proches de l’épouse de Dame Amar, malgré le tollé soulevé par cette affaire incriminant des « fils de », des enfants de la haute société Dakaroise. Et l’épouse du jeune Dame Amar n’est autre que Ndèye Sokhna Ndour, fille de Youssou Ndour et Mamy Camara son ex-femme. Selon l’entourage de Ndèye Sokhna Mboup, malgré les charges qui pèsent sur les épaules de Dame Amar, elle continue de le soutenir de plus belle. Pourtant , devant les enquêteurs, son mari a avoué son infidélité, car l ‘appartement où se sont déroulés les faits, servait en réalité à l’hébergement de sa copine venue de France, et la nuit des faits, il a avoué aux enquêteurs avoir dormi avec cette dernière.

Mais en femme digne, elle fait preuve de dépassement et de tolérance face aux épreuves familiales. elle a fait fi de sa douleur, pour venir au secours de celui auquel elle s’est liée pour le meilleur et le pire. C’est ainsi que c’est elle-même qui prépare les repas que reçoit ce dernier et c’est elle-même qui tient à convoyer ces repas. Pour tout dire elle est aux petits soins pour son mari, montrant une bravoure et une foi en son mari inébranlables. Elle a de qui tenir, n’est- ce pas?