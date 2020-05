Et si la m**********n féminine aidait à soulager les douleurs de règles ? A l’occasion du mois international de la m**********n féminine, des médecins nous répondent sur ses bienfaits pour le corps.

Dans un vieil épisode de Grey’s Anatomy, une femme souffre de contractions terriblement douloureuses avant d’accoucher. Pour la soulager, la gynécologue lui conseille de se masturber. Etonnement général ! La m**********n féminine aiderait-elle à soulager les douleurs gynécologiques ?

C’est du moins à l’étude, grâce à un partenariat entre la marque de sextoys Womanizer et celle de coupes menstruelles Lunette. 1 000 femmes y participeront, avec pour consigne de se masturber durant leur période de menstruations. En attendant, le sexologue Dr Christopher Ryan Jones, et la médecin américaine Joycelyn Elders, à l’initiative du « mois de la m**********n », donnent des éléments de réponse.

La m**********n favorise la détente

Rappelons tout d’abord que les règles sont le résultat de l’expulsion par l’utérus du fluide périodique. « Pour permettre à l’organe de libérer ce liquide, l’endomètre produit des prostaglandines (elles facilitent les contractions). Ce sont elles qui sont responsables de la douleur, et de tous les troubles associés tels que vomissements, ballonnements, diarrhées… », explique le Dr Christopher Ryan Jones.

Or, la m**********n, en provoquant du plaisir et éventuellement un orgasme, permet au corps de sécréter une autre hormone, celle du plaisir : la dopamine. « Lorsque la dopamine est produite en grande quantité par le corps (typiquement, au moment de l’orgasme) les autres procédés chimiques sont mis en retrait naturellement. La conséquence directe, explique le sexologue, consiste en un soulagement de la douleur. » Soulagement psychologique, mais aussi physique, donc !

L’hormone de l’amour pour lutter contre les douleurs de règles ?

Parallèlement, le corps voit sa circulation du sang accélérée, ce qui a aussi pour effet de diminuer le ressenti face à la douleur. Ces deux facteurs combinés permettent un relâchement global des muscles après l’orgasme. A cela s’ajoute l’ocytocine, hormone de l’amour, produite pendant l’orgasme. Elle vient diminuer la présence de cortisol (hormone du stress) et offre au corps une balance chimique en faveur de la détente.

Tous ces éléments seront étudiés dans l’essai baptisé « Menstrubation ». Reste à voir si la m**********n aide toutes les femmes à soulager leurs douleurs de règles, si les effets du soulagement sont durables… Mais l’espoir de l’étude est de trouver une méthode naturelle, instinctive et sans apport médicamenteux pour lutter contre une douleur parfois très intense.

Une précédente enquête, menée en 2002 par des scientifiques de l’université de Yale aux Etats-Unis, avait déjà souligné que le s**e durant les règles pouvait faire baisser le risque de développer de l’endométriose, termine le sexologue.

Toujours sur le plan médical, le docteur Joycelyn Elders, figure de proue de la m**********n aux Etats-Unis, confie l’importance de la pratique pour lutter contre certaines épidémies. Elle se souvient : « il y a 25 ans, quand on cherchait une façon de lutter contre l’épidémie grandissante de VIH, on a proposé une solution : l’abstinence. Mais nous sommes des êtres sexuels de notre naissance à notre mort… » L’autre option a été de démocratiser la m**********n auprès des femmes, jusque-là très taboue. Un travail qui continue d’être mené, mais pour lequel les médecins manquent de formation selon le docteur Elders. Elle estime pour sa part que les s*x toys devraient être prescrits et remboursés par les systèmes de santé.

Bonjourdakar

L’article M**********n féminine : idéale pour lutter contre les douleurs de règles ? est apparu en premier sur Snap221.info.