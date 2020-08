in Buzz

Mobile 2 (Écurie Grand Yoff) : « J’ai donné ma maison à la mère de feu Ablaye Mbaye, j’ai appelé Iran Ndao pour entamer les démarches… »

Menacée d'expulsion suite à un litige foncier, la famille du défunt chanteur Abdoulaye Mbaye pourra désormais dormir sous un toit, en toute dignité. En effet, suite à un large élan de solidarité, le lutteur Mobile 2, profondément touché par l'histoire de cette femme, a entamé les démarches nécessaires pour mettre fin à la détresse de la famille Mbaye, précisément celle de la maman du défunt chanteur. Il a tout simplement décidé de leur offrir une maison, titre foncier en main. Dans cet entretien exclusif accordé Dakaractu, le jeune lutteur revient sur les démarches qu'il a spontanément entreprises afin de remettre le titre foncier de sa propre maison à la mère d'Ablaye Mbaye. D'après lui, il a personnellement rencontré le prêcheur de la Sen TV, Iran Ndao pour qu'il joue le rôle de facilitateur. Un acte dénué de quelque intérêt que ce soit, précise le lutteur Mobile 2. Pour rappel, la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (Dscos), avait démoli, il y'a quelques semaines, les fondations qui devaient tenir la future villa des Mbaye.

