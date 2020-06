Dans le cadre du projet PACERSEN, le Ministre de l’Agriculture et de l’Équipement Rural a reçu un important lot de matériel agricole composé de tracteurs et tricycles des mains de l’Union Européenne. « Ce matériel est destiné aux fermes agricoles modernes Natangué qui se trouvent au Sud, à l’Est au Centre et dans l’Ouest du pays. Ce sont 20 tracteurs et 10 tricycles qui seront mis à la disposition des jeunes et des femmes âgés de 18 à 35 ans et 25 % de migrants de retour », a déclaré Irène Mingasson, Ambassadrice de la Délégation de l’UE au Sénégal. Le projet prévoit de créer des emplois directs et permanents pour 2.654 personnes dans les 8 fermes des 8 régions, dont 370 seront des migrants de retour. Le PACERSEN est exécuté par les Agences de coopération Espagnole et Italienne à travers l’ANIDA. Une occasion saisie par Moussa Baldé, le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural de magnifier les efforts consentis par le Président de la République pour la matérialisation de ce projet qui va moderniser l’Agriculture. Cette cérémonie qui s’est déroulée ce 24 juin à Diamniadio a vu la participation des ambassadeurs d’Italie et d’Espagne au Sénégal.





