Modou Lo et Ama Baldé ne seront peut-être pas de ceux qui vont faire une année blanche. Si Modou Lo et son staff ont été convaincus par le promoteur, du côté de Pikine, Jules Baldé attend toujours du concret de la part du promoteur Luc Nicolaï.

Il faudra attendre ce soir pour avoir la confirmation que le combat royal entre Modou Lo et Ama Baldé aura lieu cette saison. Selon Jules Baldé, «tant qu’il n’y a pas signature et acompte, on ne peut pas dire que le combat a été décroché par Luc Nicolaï». Le grand-frère d’Ama Baldé reste ferme. «Rien n’est encore ficelé», avance-t-il. Et de poursuivre : «avec le promoteur, on s’est parlé au téléphone. On doit se voir pour finaliser et signer les contrats», renseigne-t-il. «Ce soir, vous en aurez des nouvelles. On verra si on va être d’accord ou pas. Mais pour le moment, on ne peut pas s’avancer», assure Jules Baldé. Depuis le mois de septembre, le promoteur Luc Nicolaï avait émis le souhait de monter le combat entre Ama Baldé et Modou Lô pour cette présente saison. Mais le seul hic est qu’il s’était heurté au refus du camp d’Ama Baldé d’empocher la somme de 80 millions proposée par le promoteur. Le camp d’Ama Baldé exigeait un chèque de 100 millions. Le roi des arènes Modou Lo a annoncé depuis longtemps avoir déjà donné son accord à Luc Nicolaï pour faire face à Ama Baldé.

