Le promoteur de lutte, Luc Nicolaï, a levé les équivoques sur la tenue ou nom du combat Royal entre Modou Lô et Ama Baldé. Un choc qu’il avait été ficelé peu avant son arrestation suite à l’affaire du Lamantin Beach. Malgré sa détention le Patron de la structure Nicolaï and Co confirme la tenue du combat à la date qui a été retenue.

Biram Gning, Manager de Modou Lô, qui a rendu visite au promoteur à la prison de Saint-Louis, confirme. ‘’J’ai rencontré Luc et nous avons beaucoup discuté. Le but de cette visite était d’évoquer avec lui le combat de mon poulain contre Ama Baldé. Il m’a rassuré que le combat aura lieu en juillet 2020’’, informé-t-il dans Sunu Lamb.

Un face à face entre les deux lutteurs est prévu dans les jours à venir. D’ailleurs Biram Gning soutient que Modou Lô, qui se prépare en ce moment à l’étranger, sera incessamment à Dakar.