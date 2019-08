Suite à sa victoire contre Eumeu Sène le 28 juillet dernier, Modou Lô s’est installé sur le toit de la lutte. Il est depuis le Roi des arènes et son staff n’a pas manqué d’écarter certains lutteurs de la place selon Senegal7. Il a exclu d’office des ténors comme Balla Gaye 2, Lac 2, Tapha Tine, Ama Baldé. Une situation que les amateurs ne comprennent et se demandent si Modou Lô ne cherche pas la facilité pour faire durer son règne dans l’arène. Modou Lô rejette ses accusations et explique :«Il n’y a pas de système dans la lutte. Je ne veux pas et je ne cherche pas la facilité. Je suis l’acteur, Birame Gningue est mon manager. Son choix compte mais tout se discute».