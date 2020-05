Certains ténors qui ont eu à défier et offenser Balla Gaye 2 l’ont regretté d’une manière ou d’une autre. Donc, Boy Niang 2 doit prendre au sérieux les menaces de Thierno Gueye.

Attention à un Lion blessé dans son orgueil ! Modou Lô l’a appris à ses dépens. L’actuel Roi des arènes pensait que Balla Gaye 2 ne répondait plus aux normes physiques. Au soir du 13 janvier 2019 au stade Léopold Sédar Senghor, Balla Gaye avait surpris plus d’un. Le Roc a eu une défaite déshonorante. Les propos de son chambellan peuvent supposer que l’enfant de Malifara va accorder une importante capitale à cette perspective de combat contre Boy Niang 2 la saison prochaine.

Tous les lutteurs qui ont titillé l’orgueil de Balla Gaye 2 ont reçu une malheureuse déconvenue. Tapha Tine de Baol Mbollo a vécu cette histoire le 2 juin 2013, au stade Demba Diop. Balla Gaye 2 ne va pas supporter que Boy Niang 2 lui fasse subir le même sort que son frère Sa Thiès. Le leader de l’école de lutte Balla Gaye n’a pas intérêt à prendre ce genre.

Boy Niang 2 doit se tenir prêt. Balla Gaye 2 ne lui fera aucun cadeau. Il y va de son honneur.

Sunu Lamb

Lutte TV

