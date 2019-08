Modou Lô ne compte brader sa couronne aussi vite. Le nouveau roi des arènes va suivre un plan de carrière dans lequel, certains adversaires sont déjà écartés d’office, du moins dans un futur proche.

Le premier est Balla Gaye 2 qu’il ne compte pas croiser lors de sa prochaine sortie. Le Lion de Guédiawaye lui a infligé deux de ses trois défaites dans sa carrière. Et du camp de Modou Lô, on aimerait pas croiser un lutteur qui leur a fait souvent pleurer.

Modou Lô ne compte pas non plus tendre la perche au jeune lutteur Pikinois Ama Baldé, dont l’affiche aurait pourtant drainé les foules et les sponsors.

Deux autres potentiels adversaires qui l’ont défié publiquement (Tapha Tine et Lac 2), devront prendre leur mal en patience. Ces deux lutteurs ne sont pas non plus dans le viseur de Modou Lô.

Alors quels adversaires pour Kharagne Lô ? Sunu Lamb assez bien renseigné place Bombardier en tête suivi de Gris Bordeaux.

Modou Lô a déjà affronté le colosse de Mbour, à l’époque roi des arènes pour une défaite nette et sans bavure. Une revanche à prendre oui, mais Modou Lô a-t-il vraiment les armes pour battre Bombardier ?

Pour Gris Bordeaux, quel est le challenge sportif ? Modou Lô l’a récemment battu lors de leur dernière confrontation. Lors de leur confrontation, les deux protagonistes s’étaient quittés sur un nul. En plus Gris sort d’une défaite contre Balla Gaye 2.

Modou Lô est-il à la recherche de « proies faciles » pour demeurer le plus longtemps possible dans sa chaise de roi comme le souligne Sunu Lamb ?.

Le contexte actuel de l’arène pourrait pourtant chambouler ses plans. Car à l’heure actuelle, les sponsors sont plus intéressés par un Balla Gaye vs Modou Lô ou Modou Lô vs Ama Baldé, deux affiches qui font saliver. Des affiches qui pourraient rapporter en gros en terme d’argent pour le nouveau roi des arènes. Le jeu en vaut peut-être la chandelle.

Luxew.