C’est le premier grand choc de la saison ficelé par un promoteur de lutte. Mais le combat entre le Roi des arènes, Modou Lô, et Ama Baldé risque de ne pas se tenir cette saison, du fait de l’emprisonnement du patron de la structure qui l’organise, Luc Nicolaï, suite à l’affaire du Lamantin Beach. Depuis quelque temps, des acteurs se dédient sur la tenue ou nom de ce combat.

Cette fois, c’est le propre camp de l’organisateur qui a des positions différentes. Selon le quotidien sportif ‘’Sunu lamb’’, certains membres de Luc Nicolaï and Co veulent ‘’la tenue du combat au mois de juillet, avec ou sans la présence de leur patron’’. D’autres proches de Luc, par contre, ‘’sont opposés à cette volonté’’, informe le quotidien. Une situation qui présage un avenir sombre du combat royal qui était, sans doute, le choc le plus attendu par les amateurs.