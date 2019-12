« Il est temps que les secteurs semenciers et de l’engrais reviennent aux professionnels et c’est cela seulement qui pourrait régler le problème », affirme Modou Thiam, le président de l’Union nationale interprofessionnelle semencière lors de leur assemblée générale tenue ce jeudi 12 décembre.

Revenant sur l’objectif de leur réunion, il précise : « l’objectif de notre réunion rentre dans le cadre d’une série d’assemblées générales de renouvellement de nos instances de base. Nous sommes restés trois ans sans tenir une AG de renouvellement, or notre mandat est arrivé à échéance. Et nous devons renouveler non seulement les instances de base dans les zones, mais aussi le bureau national », avant d’annoncer « parallèlement aussi, nous allons mettre en place des filières. C’est une nouvelle disposition de nos textes qui nous demande de mettre aux côtés des zones des filières. Celles-ci sont entre autres le riz pluvial et irrigué, le maïs, le sorgho, le mil, le sésame, le niébé, l’arachide et l’horticulture. »

Dans la foulée, il poursuit : « notre objectif est très clair. Nous sommes une association d’hommes d’affaires dans le secteur des semences pour reconstituer le capital semencier de toutes les espèces utilisées au Sénégal. C’est aussi avoir des produits de qualité et compétitifs pour le marché sénégalais et de la sous-région. Aujourd’hui, le Sénégal évolue dans l’espace Cedeao avec 17 pays qui ont harmonisé leur législation semencière. »

Pour la campagne écoulée, il précise en termes « oui, il y a eu des semences. Pour l’arachide sur les besoins des 75 mille tonnes nous avons tout fourni. Et il nous restait des tonnages entre nos mains par ce qu’il y avait au moins 145 mille tonnes qui avaient été homologués. Nous on nous demande d’amener les semences puisque nous sommes des opérateurs semenciers »