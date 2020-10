Moeurs: Le Khalife général des Tidianes offusqué du nombre croissant des homosexuels, des clubs de nudistes

Après sa fatwa contre les caricatures du Prophète Muhammad (psl), Serigne Babacar Sy Mansour, le Khalife général des Tidianes, a évoqué le phénomène des homosexuels, dans sa déclaration faite, à Tivaouane, ce jeudi, 29 octobre 2020, à l’occasion de la célébration du Gamou 2020 ou la naissance du Prophète Muhammad (psl).

“On doit se dire la vérité, a-t-il d’emblée relevé. Les homosexuels sont de plus en plus nombreux au Sénégal. Avant, on les reconnaissait de par leurs manières efféminées. Maintenant, ils se cachent parmi nous. Je ne sais pas s’il s’agit de vice, de maladie, ou si cette personne aime vivre dans le mal.”

Poursuivant, il a ajouté pour s’en désoler “qu’au Sénégal, il existe des maisons de tolérance, des clubs de nudistes, les week-end, et des maisons où on vide des canettes de bière. On doit en parler car la situation est critique. Trop de liberté nuit. On doit savoir trouver un juste milieu.”

S’agissant du phénomène de l’homosexualité, après les affaires de la bande de lesbiennes, impliquant des mineures, du mariage gay, deux hommes ont été surpris en pleins ébats à la Porte du Millénaire sur la Corniche Ouest, en fin de semaine dernière.