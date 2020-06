Dans le viseur de plusieurs clubs italiens, Mohamed Farès va certainement quitter SPAL. Mais pour quelle destination ? Cette question mérite d’être posée.

En quête d’un arrière gauche, les dirigeants de Torino ont jeté leur dévolu sur l’international algérien. Pour tenter de recruter Farès, le club de Turin aurait formulé une première offre à SPAL. Ce qui aurait été rejeté si l’on se fie aux informations de Gianlucadimarzio.com. Le site italien n’a d’ailleurs pas donné les raisons pour lesquelles cette offensive n’a pas pu aller au bout.

Outre Torino, d’autres clubs de la Série A se seraient aussi positionnés pour enrôler l’ancien joueur l’ancien joueur du Héllas Vérone.

Apparemment, SPAL attend le club le plus offrant à qui donner Mohamed Farès. Ce n’est plus un secret, le Fennec ne sera certainement plus un joueur des Biancazzurri la saison prochaine.

Africa Top Sports

L’article Mohamed Farès : Une offre du Torino rejetée par SPAL ? est apparu en premier sur Snap221.info.