L’attaquant égyptien de Liverpool a battu le record de la star portugaise Cristiano Ronaldo lorsqu’il fut à Manchester United juste après avoir marqué un but à la 44e minute du match contre Crystal Palace.

En effet, Mohamed Salah a marqué 47 buts à domicile en Premier League. Il a égalé le record du portugais car Cristiano Ronaldo avait aussi marqué 47 buts à Old Trafford en Premier League.

Pour cette saison, Mohamed Salah roi a marqué 15 buts en Premier League à domicile cette saison, aucun autre joueur n’a marqué plus de 10 buts. De plus Alisson Becker a plus de clean sheet que tout autre gardien cette saison. Liverpool étant l’équipe qui a battu un autre record de victoire à domicile (23 matches).

Crédit photo: Goal