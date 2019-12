Au-delà du spectacle désolant, la guéguerre entre les responsables de l’Apr sur fond de déballages et d’injures a eu le mérite de mettre à nu la mal gouvernance et le conflit d’intérêts au sommet de ce même Etat qui avait promis de combattre ce fléau.

Scandalisé par ces révélations très graves (documents à l’appui) banalisées par le président de la République qui ne réagit pas, Momar Diongue invite les Sénégalais à tirer les conséquences de la gouvernance de Macky Sall.

« Les graves révélations de Yakham Mbaye sur le privilège qu’aurait reçu Moustapha Cissé Lo et le mari d’un ministre, ainsi que le détournement de 600 millions de Moustapha Diakhaté de la part de Me Djibril War, sont la preuve que la patrie avant le parti ou la gouvernance sobre et vertueuse ne sont que des slogans creux », renseigne Diongue.

Écœure, Momar Diongue tonne : « il faut que les Sénégalais en tirent les conséquences en sachant que la gouvernance sobre et vertueuse qu’on leur a vendue ce n’est que du pipeau. Il est tant que les Sénégalais se montrent conséquents vis-à-vis de ceux qui les dirigent et qu’ils sachent les sanctionner au moment opportun ».

seneweb