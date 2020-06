Gémeaux Climat général

Vous vous pencherez volontiers sur des questions sérieuses. Votre patience vous permettra de les surmonter. Vie sentimentale

Vos hésitations, votre pudeur pourront être mal perçues. Expliquez vous le plus clairement possible pour éviter des malentendus. La tendresse et le dialogue sont les clés du succès et de votre plénitude. Vie professionnelle

Vous serez plus posé, tranquille, vous verrez plus clairement ce que vous devez faire pour équilibrer vos actions. Energie

Ne brûlez pas vos énergies sans réfléchir avant, vous avez besoin de modérer vos dépenses pour rester efficace.