Dans une récente interview lors d’une émission de radio sur 3FM, l’actrice a indiqué qu’elle n’avait pas atteint l’orgasme depuis qu’elle s’était mariée avec son mari, Eugene Baah, qui est populairement connu dans le showbiz comme Chiormaster, un chanteur.

Parlant de l’atteinte de l’orgasme chez les femmes, Beverly Afaglo a déclaré que l’orgasme est une chose très difficile à atteindre pour la plupart des femmes, ajoutant qu’elle utilise des vibromasseurs qui l’aident à atteindre l’orgasme.

“Donc, la vérité est que j’ai été exposée, très exposée avant le mariage, mais mon mari ne savait pas. J’ai dû présenter l’attitude de «la bonne fille» tout au long de la parade nuptiale et maintenant dans le mariage. Nous sommes mariés depuis 5 ans et je ne me souviens pas avoir eu un orgasme une seule fois », a-t-elle déclaré.

Cette révélation est sûrement une certaine humiliation pour son mari qui est également très connu dans le milieu du showbiz ghanéen.