Je traverse un moment difficile dans mon couple. En plus d’être un homme très occupé, il sort tout le temps dès qu’il en a l’occasion. Il a toujours quelque chose à faire dehors. J’ai essayé de lui en parler. En dehors de nos moments intimes, je ne constate pas d’intérêt envers moi, ni d’affection, d’attentions, ni de quelconques envies de faire des activités ensemble par exemple. Je veux qu’il passe plus de temps avec notre fils et moi. Comment le faire revenir à la raison ?

A -t-il toujours eu ce comportement depuis le début de votre relation ?

Si ce n’est pas le cas, on peut supposer que c’est tout simplement dans sa nature et il sera très difficile de changer fondamentalement votre homme.

Votre mari a l’air d’être quelqu’un qui s’ennui et qui a besoin de s’occuper.

Il considère votre couple comme quelque chose d’acquis et qu’il a arrêté de faire des efforts pour vous plaire. En amour, il faut se battre pour la personne que l’on aime car rien n’est jamais acquis.

Cependant, vous pourriez lui proposer de faire des choses ensemble peu importe que ce soit lui qui propose, l’essentiel étant de passer du temps tous les deux. Essayez de fixer des règles, le plus simple est de les définir avec lui.

