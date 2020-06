Cet été, l’AS Monaco compte bien dégraisser. Les pensionnaires du stade Louis II ont un nombre impressionnant de joueurs sous contrat. Ce qui ne sera plus le cas de Danijel Subasic, dont le bail sur le Rocher arrivera à son terme le 30 juin prochain. Relégué sur le banc après l’arrivée de Benjamin Lecomte l’été dernier, le portier serbe âgé de 35 ans n’a disputé que deux rencontres toutes compétitions confondues cette saison, lui qui a eu quelques pépins physiques.

Bientôt libre et prêt pour un nouveau challenge, Danijel Subasic dispose de plusieurs touches. Selon nos informations, une écurie qui est toujours en lice en Champions League a coché son nom pour venir étoffer son effectif. À cela, il faut aussi ajouter que des clubs grecs et saoudiens sont aussi séduits par son profil et son expérience. Il y a quelques semaines, le média serbe Sportske Novosti citait le nom d’Al-Nassr Riyad.