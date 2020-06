La suite après cette publicité

Un peu plus tôt dans la journée, un drame s’est déroulé à la Turbie , le centre d’entraînement de l’AS Monaco. Un éboulement d’une partie de la falaise à entraîner la mort d’un ouvrier qui travaillait surplace, sur le chantier de rénovation et d’extension du centre d’entraînement du club. Une autre personne a été transportée en état de choc vers l’hôpital le plus proche. Silencieux jusque là, le club a publié un communiqué sur son site internet.

«L’AS Monaco annonce avec douleur qu’un accident est survenu sur une partie du chantier du Centre d’entraînement de La Turbie lundi vers 14h, causant le décès d’une personne travaillant pour une entreprise co-traitante. Alors que des travaux de protection de la falaise étaient en cours, un morceau de roche s’est détaché, faisant une victime dans sa chute. L’accident s’est produit dans une zone du chantier inaccessible aux publics, personnels et joueurs de l’AS Monaco, bien à l’écart des espaces dédiés aux activités sportives et médicales. Profondément touché, l’AS Monaco tient à apporter tout son soutien à la famille de la victime.»