Six petites apparitions en Ligue 1, 1 but. Voilà pour l’heure le maigre bilan de Pietro Pellegri (19 ans), arrivé à l’AS Monaco en janvier 2018 pour 25 M€ en provenance du Genoa. Le plus jeune joueur de l’histoire du club du Rocher à disputer un match de championnat à 16 ans et 336 jours n’a jamais vraiment pu montrer de quoi il était capable depuis.

Gêné par les blessures à répétition, l’Italien commençait à bien revenir physiquement avant que la pandémie de Covid-19 ne stoppe la compétition dans l’Hexagone. Qu’importe, le jeune homme compte bien rattraper le temps perdu, comme il l’a confié aux médias officiels du club.

Pellegri veut faire taire ses détracteurs

«Les gens sont mauvais, ils pensent qu’après deux ans d’arrêt, je suis fini, à 19 ans… », a lâché le Transalpin, très revanchard. «Mais dans les difficultés, tu dois garder ce qui te fait grandir. Tu dois aller de l’avant et lutter pour ton rêve. J’ai travaillé sur mes points faibles, les adducteurs et les ischios. J’espère que je pourrai bien commencer cette année», a-t-il indiqué.

Frais physiquement en ce jour de reprise de l’entraînement, marqué par un terrible accident à La Turbie, le buteur, sous contrat jusqu’en juin 2022, veut tout faire pour réussir, enfin, à enchaîner. «Tout l’été, j’ai travaillé sans relâche. Cette saison doit être la mienne. Ça suffit. Quand je repense à mes deux saisons galères, ça me met les nerfs. Le foot, c’est toute ma vie. Et ça fait deux ans que je n’ai pas fait ce que j’aime», a-t-il conclu. Le couteau entre les dents, Pietro Pellegri est prêt à en découdre.