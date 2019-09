L’Australie, face au Sénégal, a remporté (81-68) son deuxième match dans le groupe H de la FIBA World Cup. Les Sénégalais ont fait honneur au maillot, mardi, pour leur deuxième match dans le groupe H de la FIBA World Cup 2019.

Opposés à l’Australie, l’un des favoris pour une médaille et très probable futur adversaire de l’équipe de France au 2e tour, les joueurs de Moustapha Gaye n’ont jamais pris d’éclat et ont fait jeu égal avec les Australiens pendant la quasi totalité du match.

Solide équipe du Sénégal

Ce n’est qu’en fin de partie que Patty Mills et ses coéquipiers ont creusé un petit écart (81-68) pour s’assurer une deuxième victoire en deux matches et une qualification pour le deuxième tour.

Xane D’Almeida (14 points), Youssoupha N’Doye et Maurice Ndour (13 points) ont guidé leur équipe. Dans le camp australien, Mills (22 points) et Ingles (17 points) ont fait le job, mais cette partie ne servira pas de match-référence aux Boomers.

L’Australie passe au 2ème tour

Après 2 victoires face au Canada et au Sénégal, l’Australie passe au second tour. La deuxième rencontre de ce groupe H aura lieu demain et opposera la Lituanie au Canada. Ce dernier sera le prochain adversaire du Sénégal, jeudi 05 septembre à 7 heures 30.

FIBA World CUP 2019

La Coupe du monde de basketball FIBA ​​2019 est le 18e tournoi de la Coupe du monde de basketball FIBA destiné aux équipes nationales masculines de basketball. Le tournoi est organisé en Chine et a été reprogrammé de 2018 à 2019, devenant le premier depuis 1967 à ne pas avoir lieu la même année que la Coupe du Monde de la FIFA (qui s’est déroulée l’année précédente). La phase de groupes passera de 24 à 32 équipes.

Une qualification aux JO de 2020

Le tournoi servira également de qualification pour les Jeux olympiques d’été de 2020 , qui rassembleront les deux meilleures équipes d’Amérique et d’Europe et la meilleure équipe d’Afrique, d’Asie et d’Océanie, aux côtés de la Chine, hôte du tournoi. Le Monténégro et la République tchèque feront leur première apparition en tant que nations indépendantes, après avoir fait partie de la Serbie-et-Monténégro et de la Tchécoslovaquie , tandis que la Pologne revient pour la première fois depuis 1967 dans la Coupe du monde de basket-ball de la FIBA.