Pour cette finale, Jürgen Klopp s’appuie sur un 4-3-3 dans lequel on retrouve plusieurs joueurs laissés au repos en demi-finale, dont van Djik et Sadio Mané, qui est entré en cours de jeu (65e) contre Monterrey.

Liverpool retrouve ses cadres !

Alisson occupe toujours la place dans le but, alors qu’Alexander-Arnold et van Dijk font leur retour, aux côtés de Gomez et Robertson en défense. Au milieu, Oxlade-Chamberlain et Keïta sont toujours là, rejoints par Henderson. Devant, le trio Salah, Firmino, Mané est rassemblé, alors que seul l’Egyptien était titulaire face à Monterrey.

