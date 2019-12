A l’heure d’aborder la Coupe du monde des clubs à partir des demi-finales, à Doha (Qatar), Sadio Mané a affiché ses ambitions dans cette compétition. Sur le site de la FIFA, l’international sénégalais espère offrir un nouveau trophée à Liverpool même s’il reste prudent.

« Le football est toujours une question de défis. Ça va être une nouvelle expérience pour nous, qui nous servira pour le reste de la saison. Le fait de jouer contre différentes cultures et différents styles footballistiques est toujours enrichissant dans une carrière mais en même temps, nous allons là-bas pour faire tout notre possible afin de gagner chaque match. Ça ne va pas être facile, nous le savons, mais c’est toujours un défi », a-t-il déclaré à une semaine de leur entrée en lice (le 18 décembre). « Toutes les équipes présentes sont fortes », a-t-il relevé. Et d’ajouter : c’est une évidence, sinon elles n’auraient pas gagné la Ligue des champions sur leurs continents respectifs. L’idée de jouer contre les meilleures équipes de chaque continent est vraiment très motivante », a soutenu l’attaquant des Reds champions d’Europe qui sont impatients d’y être.

« Nous abordons le défi de façon positive »

L’actuel meilleur footballeur africain a par ailleurs estimé que Liverpool ne s’attend pas à des parties de plaisir du côté de Doha. «Chaque match va être très compliqué », a-t-il prévenu même s’ils comptent aborder « le défi de façon positive » et « essayer de battre chaque adversaire ».

« Je préfère mal jouer et gagner que le contraire »

« Pour nous, le plus important est toujours de gagner le prochain match. Si nous pouvons le faire en jouant bien, c’est encore mieux, mais je préfère mal jouer et gagner que le contraire », a-t-il le vice-capitaine des Lions du Sénégal, qui est en passe de remporter un nouveau trophée en 2019 après la Ligue des Champions et la Super Coupe d’Europe.

Invité à évoquer les clés de leur succès, Mané a souligné que « le pressing, avec ou sans ballon » reste « un aspect du jeu » que les Reds travaillent « beaucoup à l’entraînement ».

