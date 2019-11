En huitième de finale du Mondial U-17, le Sénégal sera opposé à l’Espagne. Un match très craint du côté de la Roja qui dit tant de bien sur les Lionceaux de Malick Daff.

Éloge aux Lionceaux

Le sélectionneur des U-17 de l’Espagne fait l’éloge des jeunes joueurs sénégalais, ses adversaires, avant le début des huitièmes de finale. Et fait appel à la capacité de gérer ses émotions pour se qualifier, rapporte mundodeportivo.com, visité mercredi par Senego.

David Gordo a analysé pour les médias espagnols son adversaire, le Sénégal, ce mercredi en huitièmes de finale de la Coupe du Monde U-17.

Le Sénégal une équipe très européenne

L’entraîneur a déclaré que l’équipe africaine « n’a rien à voir avec le Cameroun » et a défini le Sénégal comme « une équipe très européenne, tactiquement très ordonnée et très compétitive ». « Ils ont des joueurs très rapides et forts, ils jouent bien avec le ballon et leur contre-attaque est électrique et brutale.

Ça passe ou ça casse

« Nous devrons faire les choses très bien, si nous voulons nous en sortir », a déclaré David Gordo. « Nous y faisons face avec beaucoup d’illusion et beaucoup de désir, nous savons que c’est maintenant de passer ou de ne pas passer et nous espérons pouvoir gérer ces émotions, transformer cette nervosité en quelque chose de positif », a conclu l’entraîneur.

David Gordo Espagne