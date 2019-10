Emmené par un très bon Pape Matar Sarr, auteur d’un doublé, le Sénégal a fait la différence en seconde mi-temps et vaincu les Hollandais (1-3). Historique ! Une victoire qui permet à l’équipe du Sénégal de passer devant tout le monde dans le groupe D et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde U17 pour sa première participation.

Historique ! Après seulement deux matches disputés, l’équipe nationale du Sénégal U17 a validé son billet ce mercredi soir pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde U17. Après avoir surclassé les américains lors de leur entrée en lice, Malick Daf et ses hommes viennent d’écarter les Pays-Bas (3-1). Avec ce succès, le Sénégal s’assure la première place du groupe D et se qualifie pour les huitièmes de finale.

Ça devient une habitude pour les jeunes joueurs de Malick Daff. Ils ont très rapidement pris un but, comme lors de la première rencontre face aux Etats-Unis. Naoufal Bannis a, en effet, ouvert le score dès la 10e minute de jeu. Cueillis à froid, les Sénégalais vont répondre au retour des vestiaires. Pape Matar Sarr, buteur lors du premier match sur un magnifique coup franc, va égaliser à la 46e. On est donc à égalité mais ce dernier va encore marquer, pour le doublé. Sur penalty, il trompe le gardien adverse et fait passer son équipe devant. Nous sommes alors à la 89e minute. Alioune Badara Baldé pour la réalisation du break et pour tuer les espérances des Hollandais. Il marque à son tour, le troisième but Sénégal en toute fin de partie (90+4).

Le Sénégal prend le large au classement dans le groupe D avec cette deuxième victoire et se qualifie pour les huitièmes de finale. Les Etats-Unis et le Japon se rencontrent dans quelques heures pour l’autre match de la poule D.

Wiwsport.com