Face au Japon hier, le Sénégal avait la possibilité de verrouiller sa première place du groupe avec un résultat positif. Mais les Lionceaux ont été battus par les Nippons sur le score d’un but à zéro. Désormais 2e de sa poule, le Sénégal pourrait tomber sur un gros morceau.

Qualifiés pour les 8e malgré la défaite, les Sénégalais vont regarder avec beaucoup d’attention les matches du groupe E, dans lequel figure l’Argentine, l’Espagne, le Cameroun et le Tadjikistan. Le sénégal rencontrera le premier de cette poule.

Actuellement, l’Espagne est première de ce groupe à égalité de points avec l’Argentine, mais devant grâce à la différence de buts. Ce soir, lors de la dernière journée, l’Argentine et l’Espagne vont se disputer, à distance, la première place. Mais le Tadjikistan reste en embuscade. S’il bat l’Argentine et que l’Espagne ne gagne pas face au Cameroun, il sera premier du groupe et affrontera le Sénégal.