La courbe de contamination au nouveau coronavirus a fortement grimpé à Diourbel surtout pour ce qui est de la transmission communautaire, ce qui inquiète les populations qui ont même peur d’aller se faire consulter. Mais le directeur de l’hôpital régional Heinrich Lubke tient à les rassurer en leur faisant savoir qu’aucun membre du personnel soignant n’est infecté. Par conséquent, elles peuvent venir se faire consulter, d’après El Hadji Amadou Dieng.

« Des tests ont été réalisés sur certains membres du personnel dont on a jugé qu’ils étaient en contact avec les malades et ces tests sont revenus négatifs », soutient Dr. El Hadji Amadou Dieng sur IRadio.

Concernant la prise en charge des patients testés positifs au coronavirus, le directeur de l’hôpital régional de Diourbel se veut clair.

« L’hôpital fait partie de la communauté, nous traitons des cas positifs et on prend le maximum de mesures pour préserver la santé des populations », précise-t-il.

A cet effet, le docteur El Hadji Amadou Dieng rassure et invite la population au respect des mesures barrières.

« Il faut que les gens respectent les mesures barrières. En tout cas, au niveau de l’hôpital, les dispositions sont prises pour que les autres malades puissent venir se faire consulter, sans risque ».