Début juin, le maire de Larmor-Plage s’est offert un coup de publicité dont il se serait bien passé. C’est dans sa commune, située en face de Lorient (Morbihan), qu’un homme a été secouru par les pompiers alors qu’il pataugeait dans un tapis d’ algues vertes. « Quand j’ai vu les images, j’ai eu peur que l’homme décède. J’en étais malade », nous confiait alors Thierry Burlot. Le vice-président de la région chargé du dossier avait pris le soin d’appeler le maire pour lui rappeler son obligation de ramasser les ulves, dont la putréfaction génère de l’hydrogène sulfuré. Un gaz qui a déjà coûté la vie à un cheval, des sangliers et à quelques hommes en Bretagne.

Dans la foulée de la parution de notre article évoquant les échouages massifs sur certains secteurs du Morbihan, l’association Eau et rivières de Bretagne avait alerté la presse sur le phénomène. Interrogée, la préfecture avait expliqué que la hausse soudaine des températures, associée à une moindre dispersion des algues cet hiver, avaient contribué à ces échouages plus importants et plus précoces dans le Morbihan. Dans le nord Bretagne, secteur d’ordinaire plus touché, les échouages sont très faibles cette année.

Un délai de 24 à 48 heures

Le 19 juin, le préfet du Morbihan Patrice Faure a donc adressé un courrier aux maires du département concernés par ces échouages en leur demandant de ramasser les trop célèbres algues vertes. De Larmor-Plage à la ria d’Etel en passant par la charmante île aux Moines du golfe du Morbihan, les ulves s’amassent sur des vasières, ce qui empêche les engins de ramassage de s’y aventurer.

D’après l’association Eau et rivières de Bretagne​, le préfet aurait demandé aux maires de « ramasser régulièrement les algues » dans un délai de « 24 à 48 heures pour les dépôts massifs ». Patrice Faure souhaite également que l’accès aux sites ne pouvant être traités (comme les vasières) soit interdit et que des panneaux d’information soient installés. L’association en profite pour égratigner le représentant de l’Etat, évoquant « les nombreuses dérogations d’épandage » et « les autorisations pour la création ou l’extension de fermes usines » accordées par le préfet.

