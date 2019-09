Le décès de l’ancien président français, Jacques Chirac, à l’age de 86 ans a suscité d’émouvants témoignages de la part des dirigeants africains qui ont eu à le côtoyer.

« Je suis vraiment bouleversé par la nouvelle et je dois aussi dire que Jacques Chirac, c’était un ami personnel, un ami du Congo et de l’Afrique. Je garderai le souvenir de lui de ma visite d’Etat à Paris en pleine cohabitation Mitterrand-Chirac. Et j’ai pu voir à cette occasion-là que c’était une forte personnalité », témoigne Denis Sassou-Nguesso, président du Congo-Brazzaville.

Henri Konan Bédié, le Président de la Côte d’Ivoire de 1993 à 1999, quant à lui se souvient d’une anecdote : « Je me souviens que le président Chirac m’a sauvé la vie après le complot qui a abouti au coup d’État militaire en 1999. Le premier en Côte d’Ivoire qui développe encore ses effets négatifs. Ses effets négatifs et déstabilisants sur la vie politique en Côte d’Ivoire. Il meurt un modèle de courage, de lucidité, de persévérance en dépit d’échecs répétés » se souvient-il.

Pour Mohammed VI, « le Maroc gardera précieusement le souvenir d’un grand ami qui a activement contribué à la consolidation des relations d’amitié entre nos deux peuples en les érigeant en un partenariat d’exception », rapporte rfi.fr.