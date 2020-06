Le chanteur Christophe est mort le 16 avril 2020 à l’âge de 74 ans. Deux mois après son tragique décès, son épouse, Véronique se livre dans un rare entretien. La veuve du chanteur a en effet accepté d’ouvrir les portes de la dernière demeure de Christophe , un immeuble art déco situé sur le boulevard Montparnasse (14e arrondissement de Paris), à nos confrères de RTL.

L’occasion pour celle qui a partagé la vie de l’artiste durant plus de 20 ans, de rappeler à quel point il aimait collectionner les objets : “On a été tous les deux des collectionneurs, de choses différentes même si tous les objets américains nous ont branché tous les deux”. Cette importante collection d’objets comprenant appareils photos, jukebox et autres éléments précieux va d’ailleurs être mise en vente par la famille du chanteur : “Moi j’ai ma collection personnelle de jukebox, de postes, je suis blindée chez moi donc malheureusement je ne peux rien garder. Ma fille, c’est pareil. Donc on va faire une vente aux enchères” a révélé Véronique Bevilacqua.

Véronique Bevilacqua fait d’autres surprenantes révélations

Au micro de RTL, la veuve de Christophe en a profité pour faire d’autres révélations au sujet du père de sa fille Lucie : “Quand j’ai rencontré Christophe, il ne voulait plus chanter, il voulait faire de la course automobile. Il n’était pas mauvais mais il s’est fait sucrer son permis (…)” s’est-elle souvenue avant d’ajouter : “Il a continué la chanson évidemment et il y a eu des périodes un petit peu dures au début où je l’ai connu parce qu’il n’avait plus rien. Il est remonté petit à petit”.

Ce fut aussi l’occasion d’aborder les circonstances de la mort du chanteur et la rumeur selon laquelle sa famille a tenté de cacher qu’il avait contracté le coronavirus : “Je n’ai jamais voulu cacher le Covid, c’est juste que je ne le savais pas. Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, c’était pour sa crise d’emphysème qui était assez importante. C’est ça qui a été un petit peu pénible, parce qu’il avait les poumons très attaqués” a-t-elle assuré.

Par E.S.