Le ministre de la Justice Me Issa Sall s’est rendu aux domiciles respectifs des deux détenus morts à Rebeuss. Il a présenté ses condoléances et remis la somme de 2 millions de FCFA à chaque famille. Pour rappel Cheikh Ndiaye et Babacar Mané sont morts, mardi dernier, par électrocution à la chambre 11 de la prison de Rebeuss.